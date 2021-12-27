محاولات أميركية لإستمالة العشائر العربية شمال سوريا

العالم - صدى سوريا

وهذا المشروع يسعى لستمالة العشائر العربية عبر قنوات عديدة، منها السياسي واستخبارتي في محاولة واضحة من قبل الاميركي لتعميق المشروع الانعزالي في شمال شرقي سوريا، وما ادى تلقائيًا لتصاعد لموجة رفض معظم قادة القبائل العربية لاي مشروع يناقض معطيات التاريخ وأي محاولة لضمها للمشروع الأميركي في المنطقة.

حدة المواجة للمشروع الأميركي على مواقع التواصل الاجتماعي هي انعكاس لما يجري على الأرض في الشمال السوري من مواجهات لمشروع قسد.

وبحث البرنامج هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة: هالة الاسعد امين عام جامعة الامة العربية، والشيخ مشعل الجربا أحد شيوخ عشيرة شمر العربية.

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