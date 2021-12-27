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اسلامي: مركز "رسا" جاهز لتسريع التحقيقات وتفعيل البحوث النووية

اسلامي: مركز
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد إسلامي" عن إطلاق مركز رسا للتقنية والابتكار كأول مركز ابتكار متخصص في النظام الإيكولوجي للابتكار في الصناعة النووية.

العالم - ايران

وأعلن "محمد إسلامي" ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية ، أن: مركز رسا للتقنية والابتكار بدا اعماله كأحد المراكز المنشأة حديثًا في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأول مركز ابتكار متخصص في النظام البيئي للابتكار الصناعي بهدف تسهيل تسويق إنجازات العلماء في المجال النووي .

وأضاف: "ينوي هذا المركز من خلال الخطط المرسومة ، تسريع التحقيقات وتفعيل أبحاث الطلاب والمتخصصين في العلوم والتكنولوجيا النووية". وفي هذا السياق يعتبر الاهتمام بتطبيق الإشعاع في الصناعات الغذائية والزراعية ، وإنتاج الأدوية الإشعاعية ، والعلاج الإشعاعي ، وتطوير محطات الطاقة من الأولويات البحثية وترجمة الأفكار إلى منتجات لهذا المركز.

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