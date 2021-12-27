الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا: ندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية

تركيا: ندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​، أن ​تركيا​ لا ترى إمكانية وقوع صراع عسكري بين ​روسيا​ و​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، موضحًا "أننا لا نريد تأجيج الوضع، نحن نؤيد مقترح المفاوضات في إطار اتفاقات ​مينسك​، الناتو وروسيا اتفقا على إجراء لقاء، ونرغب في أن يتم حل المشكلة بنجاح".

العالم ـ ترکیا

ولفت، في تصريح صحفي، إلى أن "الناتو لا يثق بروسيا، وكذلك هي تعتقد أن الناتو يريد أن يحاصرها، لا نرغب حتى في الحديث عن احتمال نشوب حرب"، مؤكدًا أن "تصاعد التوتر في المنطقة قد يؤثر علينا جميعا، وندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية"، معربًا عن أمله في أن يكون الحوار المرتقب في إطار مجلس "روسيا-الناتو" مثمرًا، وأن يتمكن من معالجة القضايا الملحة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن علاقات تركيا مع روسيا جيدة، رغم وجود خلافات معها فيما يتعلق بقضية القرم.

وأعلن حلف شمال الأطلسي يوم أمس أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ دعا إلى عقد جلسة لمجلس روسيا-الناتو في 12 يناير القادم.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدرس حاليا مقترح حلف شمال الأطلسي حول عقد اجتماع لمجلس "روسيا-الناتو" يوم 12 يناير 2022. وقالت الوزارة، في تعليق مقتضب أمس الأحد: "لقد تلقنينا هذا المقترح ونقوم بدراسته".

روابط ذات صلة

ريابكوف: يجب أن نضع حدًا لتقدّم الناتو نحو الشرق

بيسكوف: توسع حلف ​الناتو​ مسألة حياة أو موت لروسيا

ستولتنبرغ يدعو لاجتماع روسيا-الناتو في 12 يناير القادم

أوكرانيا تتحدى روسيا وتثير التكهنات

تركيا تفتتح مصنعا لإنتاج مسيّرات'بيرقدار' في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأعرجي لوزير الدفاع اللبناني: العراق حريص على عمقه العربي

تحالف جديد في السودان يدخل الغمار السياسي

تركيا: ندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية

لجنة برلمانية ليبية تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

الامن البرلمانية : الغرب لا يقدم اي مبادرة حول إلغاء الحظر عن ايران

كنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير