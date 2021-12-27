تركيا: ندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية

العالم ـ ترکیا

ولفت، في تصريح صحفي، إلى أن "الناتو لا يثق بروسيا، وكذلك هي تعتقد أن الناتو يريد أن يحاصرها، لا نرغب حتى في الحديث عن احتمال نشوب حرب"، مؤكدًا أن "تصاعد التوتر في المنطقة قد يؤثر علينا جميعا، وندعم حل مشكلة دونباس بطرق سياسية"، معربًا عن أمله في أن يكون الحوار المرتقب في إطار مجلس "روسيا-الناتو" مثمرًا، وأن يتمكن من معالجة القضايا الملحة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن علاقات تركيا مع روسيا جيدة، رغم وجود خلافات معها فيما يتعلق بقضية القرم.

وأعلن حلف شمال الأطلسي يوم أمس أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ دعا إلى عقد جلسة لمجلس روسيا-الناتو في 12 يناير القادم.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تدرس حاليا مقترح حلف شمال الأطلسي حول عقد اجتماع لمجلس "روسيا-الناتو" يوم 12 يناير 2022. وقالت الوزارة، في تعليق مقتضب أمس الأحد: "لقد تلقنينا هذا المقترح ونقوم بدراسته".