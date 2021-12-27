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قوات الاحتلال تغلق كافة الطرق المؤدية إلى برقة شمال نابلس

قوات الاحتلال تغلق كافة الطرق المؤدية إلى برقة شمال نابلس
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى قرية برقة شمال نابلس.

العالم - فلسطين

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت الشوارع الرئيسية لقرية برقة، وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لها من قرى سبسطية وبيت امرين.

وقالت، إن جرافة ترافقها عدد من دوريات الاحتلال، أغلقت مدخل منطقة المسعودية التاريخية بالسواتر الترابية والتي تضم معالم لسكة الحجاز إبان العهد العثماني، والتي تقع بمحاذاة طريق جنين نابلس.

كما تم العثور على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي برقة حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

كما اغلقت قوات الاحتلال، الطريق الواصلة بين حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلية، أمام المواطنين لعدة ساعات.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطريق من مفرق حوارة جنوب نابلس حتى مفرق بلدة جيت غربا، وذلك بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين في المنطقة.

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