اوليانوف : الجولة الثامنة من محادثات فيينا يرجح أن تكون الجولة الأخيرة

العالم - ايران

وجاء تصريح اوليانوف هذا في تغريدة نشرها على تويتر قبل قليل اليوم الاثنين وقبل انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا .

وفي سياق المشاورات الدبلوماسية في فيينا في اطار محادثات رفع الحظر الأميركي ، التقى سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، أوليانوف ، مع إنريكي مورا ، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.

وقبل ساعات من هذا الاجتماع ، التقى أوليانوف في اجتماع ثلاثي مع علي باقري كني ، كبير مفاوضي جمهورية إيران الإسلامية ، ووانغ تشيوان ، كبير المفاوضين الصينيين وعقدوا جولة من المباحثات.

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا خلال بضع دقائق بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 المفاوضة في فندق كوبورغ في فيينا.