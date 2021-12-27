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اوليانوف : الجولة الثامنة من محادثات فيينا يرجح أن تكون الجولة الأخيرة

اوليانوف : الجولة الثامنة من محادثات فيينا يرجح أن تكون الجولة الأخيرة
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قال ميخائيل أوليانوف ، رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا ، في إشارة إلى لقائه اليوم مع مبعوث الاتحاد الأوروبي للمحادثات ، إن الجولة (الثامنة) الحالية ربما تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

العالم - ايران

وجاء تصريح اوليانوف هذا في تغريدة نشرها على تويتر قبل قليل اليوم الاثنين وقبل انطلاق الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا .

وفي سياق المشاورات الدبلوماسية في فيينا في اطار محادثات رفع الحظر الأميركي ، التقى سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ، أوليانوف ، مع إنريكي مورا ، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي.

وقبل ساعات من هذا الاجتماع ، التقى أوليانوف في اجتماع ثلاثي مع علي باقري كني ، كبير مفاوضي جمهورية إيران الإسلامية ، ووانغ تشيوان ، كبير المفاوضين الصينيين وعقدوا جولة من المباحثات.

ومن المقرر أن يبدأ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا خلال بضع دقائق بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 المفاوضة في فندق كوبورغ في فيينا.

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