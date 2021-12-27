محكمة أبوظبي توثق أول عقد زواج مدني لغير المسلمين

العالم- الامارات

وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، إن إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبوظبي، يعد سابقة نوعية على مستوى المنطقة العربية، في ظل الإجراءات المستحدثة وفق قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين.

وتتيح الدائرة حالياً خدمة تسجيل الزواج المدني عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، للمقيمين والسياح الزائرين على حد سواء، إذ يتم عقد وتسجيل الزواج عن بُعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وذلك وفق الشروط والضوابط التي حددها القانون.

يذكر أنه في في نوفمبر المنصرم، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أنه سيتاح لغير المسلمين الزواج والطلاق والحضانة المشتركة للأطفال بموجب قانون مدني في إمارة أبو ظبي.