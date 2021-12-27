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حاخام متشدد يؤسس لتواجد إسرائيلي معترف به في السعودية!

حاخام متشدد يؤسس لتواجد إسرائيلي معترف به في السعودية!
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الاثنين، أن حاخاما يهوديا يعمل منذ أشهر على التأسيس لتواجد يهودي معترف به في السعودية في سابقة من نوعها.

العالم- السعودية

وعرضت الصحيفة عدة صور ومقاطع فيديو للحاخام اليهودي المتشدد “جاكوب يسرائيل هرتسوج” وهو يتجول في شوارع الرياض ويزور عددا من المؤسسات، حيث كان ينزل في أحد فنادق العاصمة السعودية بشكل علني.

ووفق الصحيفة فإن “هرتسوج” احتفل في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما يسمى “عيد حانوكا” اليهودي، عبر إشعال الشموع في غرفته بالفندق في الرياض، رغم حظر ممارسة الطقوس اليهودية في البلاد والتبشير لأي دين غير الإسلام.

ومنذ الصيف الماضي، قام “هرتسوج” بخمس رحلات إلى المملكة في محاولة لتأسيس وجود يهودي معترف به، في حين أن التأثير الملموس لجهوده كان محدودًا على ما يبدو حتى الآن.

ولفتت الصحيفة إلى أن جهود “هرتسوج” لجعل الممارسة اليهودية أكثر سهولة وإيجاد مساحة للحياة اليهودية المجتمعية في السعودية التي تعد واحدة من أكثر معاقل الاضطهاد الديني شهرة في العالم قد أكسبته استحسان بعض الإسرائيليين حيث كتب أحد الكتاب مقالا نسب إليه الفضل في “جلب اليهودية إلى السعودية”.

و”هيرتسوج” (45 عاما)، ولد في الولايات المتحدة، ويعيش حاليًا في فلسطين المحتلة وتسمح له جنسيته المزدوجة بزيارة السعودية.

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