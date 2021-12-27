الكيان الصهيوني وتنامي قدرات محور المقاومة الصاروخية

العالم - خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لبرنامج "العين الإسرائيلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية، ان الكيان الغاصب اعتاد ان يحقق انتصارات على الانظمة العربية، وحتى حرب 73 الذي يتحدث فيها العرب عن انتصارات كانت هزيمة للعرب وانتصار للاحتلال الاسرائيلي بما حملت بعدها من اتفاقيات مثل اتفاقية كام ديفيد ووادي عربة واسلو.

واضاف أن، الهزيمة المدوية التي تلقاها العدو الصهيوني عام 2006 من حزب الله، جعلته ان يعيد حساباته، لان الصراع تحول من صراع مع انظمة وجيوش عربية الى معركة مع نخبة الجيوش التي تتمتع بعقيدة فكرية، ولا تخشى الموت ولا ترضى الا بالانتصار والتضحية والشهادة، لذا الصبح الكيان الصهيوني يعيش حالة من القلقل المزمنة اثر الايمان العميق المترسخ لدى حزب الله.

واوضح نزية منصور أن الكيان الصهيوني يعيش حالة من الصراع، بين انظمة مطبعة معه وشعوب تنتفض وترفض كيانه وتمهد للمعركة الكبرى التي ستنفي وجوده، مشيرًا الى ان العدو الهصيوني كان يخطط للاحتلال الاكثر ولكن الان قوة المقاومة وتصدى الشعوب لعنجهية، جعلته يخطط ويفكر في المواجهة والتخطيط للحفاظ على بقاء كيان الذي سيفنى على يد احرار المنطقة.

وبين منصور، أن المجتمع الصهيوني يعيش حالة من التفكك الداخلي والهجرة العسكية نتيجة بطولات محور المقاومة وحزب الله والشعوب المنتفضة وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال منصور، إن الكيان الصهيوني في تهديده لايران يحاول ان يوجه رسائل بانه يملك القدرات التي يستطيع من خلالها ضرب المنشآت النووية الايرانية، وذلك لكي يغطي على هشاشة مجتمعه ورعبه من قدرات ايران الدفاعية والصاروخية والردعية.

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https://www.alalam.ir/news/5967958