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مصادر عراقية: قصف صاروخي يستهدف قاعدة تابعة للجيش التركي في محافظة نينوى

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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