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مورا: محادثات فيينا تسير في الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي

مورا: محادثات فيينا تسير في الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

صرح ممثل الاتحاد الأوروبي أن محادثات فيينا في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ان مباحثات فيينا تسير في الطريق الصحيح للتوصل إلى اتفاق نهائي.

العالم - ایران

وقال إنريكي مورا للصحافيين مساء اليوم الاثنين إنه لايحدد موعدًا بهذا الصدد ، لكن المفاوضات الحالية للتوصل إلى اتفاق نهائي تمتد لأسابيع قليلة وليست بضعة أشهر.

وأضاف: "إذا عملنا بجد في الأيام والأسابيع المقبلة يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية". وهو يرى أن الأمر صعب ويجب اتخاذ قرارات صعبة ، لكن هذا هو هدف المفاوضات.

وبدأت الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 لرفع الحظر الأميركي عن إيران رسميًا في فيينا باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي .

وحسب تقرير وكالة انباء فارس بدأت الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 5 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) لرفع الحظر رسميًا في فندق كوبورغ في فيينا بالنمسا ، باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

ويرأس الاجتماع علي باقري كبير المفاوضين الايرانيين وإنريكي مورا نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال علي باقري كني كبير المفاوضين الايرانيين عشية اجتماع اللجنة المشتركة انه متفائل بنتائج محادثات رفع الحظر في فيينا.

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