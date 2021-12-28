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بينيت يخشى الاعلان عن رفضه فتح القنصلية الأميركية في القدس

بينيت يخشى الاعلان عن رفضه فتح القنصلية الأميركية في القدس
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء امس الإثنين، إنّ حكومته أوضحت للإدارة الأميركية أن "لا مكان لقنصلية أميركية مخصّصة للفلسطينيين في القدس".

العالم - الاحتلال

ووردت تصريحات بينيت خلال جلسة للهيئة العامّة للكنيست خصّصت لنقاش فتح القنصلية الأميركية في القدس، بدعوة من أربعين عضو كنيست.

وتابع بينيت أنّ حكومته لا تروّج لموقفها ضد فتح القنصلية إعلاميًا لأنّ ذلك يضرّ بالمصالح الإسرائيلية.

وأضاف بينيت أن حكومته "ملتزمة بالمحافظة على المصالح الإسرائيلية"، زاعما أن ذلك "يحصل بهدوء أو بهدوء أقل إذا ما تطلب الأمر ذلك".

وردا على سؤال للصحافيين بشأن تعامل واشنطن مع موقف حكومة بينيت بهذا الشأن، قال بينيت "نحن لا نتفق مع إدارة الرئيس الأميركي جو بادين في كل شيء، ونعي جديا كيف ندير الخلافات عند الضرورة، ونتجنب الدراما والشجار والخلافات".

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أغلق القنصلية الأميركية العامة في القدس في عام 2019، بعد أن نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيلي من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة أواسط العام 2018.

ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن، بإعادة فتح القنصلية خلال حملته الانتخابية، دون تحديد موعد لذلك.

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