الإمارات.. اعتقال ثلاثة إسرائيليين بتهمة السرقة

العالم-الامارات

وذكرت القناة "12" العبرية، صباح الاثنين، أن السلطات الإماراتية في مدينة دبي اعتقلت الإسرائيليين الثلاثة بعد ضبطهم متلبسين بسرقة منتجات من الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين "المضبوطات مع الإسرائيليين الثلاثة زجاجات كحول باهظة الثمن، وأكياس شوكولاتة غالية الثمن، وفي حالة واحدة هاتف آيفون مطلي بالذهب".

ونقلت القناة عن إسرائيلي كان حاضراً في تلك الوقائع قوله: "العمال في محلات الأسواق الحرة لم يرغبوا في إحداث فوضى وإثارة ضجة، أو إشراك الشرطة، حتى لا يضر ذلك بالسياح الآخرين الموجودين هناك".

وأضاف: "نُقل الإسرائيليون إلى غرفة جانبية، وحذروا من عدم الإقدام على ذلك مجدداً، لقد دفعوا ثمن المنتجات بالإضافة إلى مبلغ معين كغرامة، وتم إطلاق سراحهم".

وتابع: "بشكل عام، في دبي لديهم حساسية كبيرة تجاه العلاقة مع دولة إسرائيل، وهم يحاولون جاهدين عدم تسليط الضوء على تورط الإسرائيليين في ارتكاب جرائم جنائية في البلاد".

وإلى جانب ذلك، قالت القناة إنها تلقت معلومات، يوم الثلاثاء الماضي، عن إلقاء القبض على مواطن إسرائيلي (29 عاماً) فور هبوطه في مطار دبي، واقتيد للتحقيق من قبل الشرطة.

وتابعت: "لا تزال تفاصيل التحقيق غير واضحة، لكن يجري الحديث عن احتمال تورطه في قضية مخدرات أو سرقة".

وأكدت القناة أن السفارة الإسرائيلية في دبي على اتصال بأسرة المحتجز وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات، وتحاول مساعدته، في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتقاله، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل؛ "انطلاقاً من الخصوصية الفردية".

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في الأشهر الماضية، أن سياحاً إسرائيليين يسرقون أغراضاً من الغرف التي يقيمون بها في فنادق مدينة دبي الإماراتية.

يشار إلى أن الإمارات و"إسرائيل" أبرمتا، منذ سبتمبر 2020، سلسلة اتفاقيات مشتركة، بهدف تشجيع السياحة بينهما والعلاقات الاقتصادية.