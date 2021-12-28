العالم – خاص بالعالم

وقال مرتضى مظفري نيا انهم كانوا على علم بعمله وانهم يرونه على شاشة التلفزيون برفقة الشهيد قاسم سليماني.

واضاف شقيق الشهيد انه لم يكن يتكلم عن مهامه لكنه كان يخبرهم في حالات الضغط الشديد خاصة في سوريا عندما شاهد "داعش" تقتل الاطفال والنساء دون سبب.

وحكى لهم ذكرى قال فيها انه عندما كان مع المجاهديين السوريين وقاموا بتحرير بعض المناطق وجد شيء ملفت تعجب منه وهو دعم دول عربية كالسعودية ترسل المواد الغذائية للارهابيين وان الطائرات الامريكية تأتي بالامدادات للداعشيين مشددا على وجود دعم يومي مباشر من قبل امريكا والسعودية والدول المحيطة.

وعبرهم لهم عن تأذيه النفسي لمعرفته اسر النساء الايزديات والكرديات والاطفال على يد تنظيم "داعش".

واشار الى انه لم يكن معتادا على التكلم عن العمل في المنزل لكن استغرابه وتساؤله عن سبب قيام دول المنطقة بهذا وعدم اكتراثهم بالنساء والاطفال والشعوب.

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