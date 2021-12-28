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مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين:الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 134 على التوالي ضد اعتقاله الإداري ووضعه الصحي خطير جدا

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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