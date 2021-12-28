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فرق الإطفاء السورية تسيطر على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية إثر عدوان صاروخي إسرائيلي

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

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