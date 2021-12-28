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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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فرق الإطفاء السورية تسيطر على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية إثر عدوان صاروخي إسرائيلي
صوت الانفجار الذي سمع في دمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين:الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 134 على التوالي ضد اعتقاله الإداري ووضعه الصحي خطير جدا
سماع دوي انفجار في دمشق
مصادر عراقية: قصف صاروخي يستهدف قاعدة تابعة للجيش التركي في محافظة نينوى
حركة عصائب اهل الحق في العراق: قرار المحكمة أكد بوضوح وجود الخروقات في العملية الانتخابية من خلال توصيتها إلى اعتماد آلية العد والفرز اليدوي
حركة عصائب اهل الحق في العراق: مع تأكيدنا على استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمله أو توجيه الضغط عليه إلا أننا نأسف لقرار المحكمة الإتحادية
العامري: من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنيا وسياسيا نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية
مصادر عراقية: رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يعلن التزامه بقرار المحكمة الاتحادية رفض الغاء نتائج الانتخابات وعدم المشاركة بالحكومة
مصادر روسية: تحطم مروحية على متنها 3 أشخاص قرب مدينة "إيجيفسك"
فرق الإطفاء السورية تسيطر على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية إثر عدوان صاروخي إسرائيلي
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش
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