نائب لبناني: هناك جهات تعمل على تخريب الأمن وضرب السلم الأهلي الفلسطيني واللبناني

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وبحث عزالين مع وفد قيادي من حركة حماس برئاسة عضو الدائرة السياسية للحركة في لبنان جهاد طه، آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

وأكد عز الدين، أننا والمقاومة الفلسطينية أخوة في السلاح ودرب الجهاد ضد المحتل الإسرائيلي، وأن قضية فلسطين تعنينا في حزب الله كما تعني كل الشعب الفلسطيني، لأنها كانت وستبقى هي البوصلة

ورأى، أن ما حصل خلال تشييع الشهيد حمزة شاهين أمر مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن هناك جهات تعمل على بث الفتن بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، وتريد شراً بالمقاومة الفلسطينية، وتعمل على تخريب الأمن وضرب السلم الأهلي الفلسطيني واللبناني.

وأكد عز الدين أننا لسنا ضعفاء وإنما أقوياء جداً، والمستقبل حتما لنا وللمقاومة التي سيكون حليفها النصر كما كان في كل السنوات السابقة، ولذلك علينا أن نعمل بحكمة، وبإذن الله تعالى سنسمع عمّا قريب أخباراً من اليمن تسر محور المقاومة بأكمله.