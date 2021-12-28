الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب لبناني: هناك جهات تعمل على تخريب الأمن وضرب السلم الأهلي الفلسطيني واللبناني

نائب لبناني: هناك جهات تعمل على تخريب الأمن وضرب السلم الأهلي الفلسطيني واللبناني
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن عزالدين أن هناك جهات تعمل على تخريب الأمن وضرب السلم الأهلي الفلسطيني واللبناني.

العالم_لبنان

وبحث عزالين مع وفد قيادي من حركة حماس برئاسة عضو الدائرة السياسية للحركة في لبنان جهاد طه، آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والفلسطينية.

وأكد عز الدين، أننا والمقاومة الفلسطينية أخوة في السلاح ودرب الجهاد ضد المحتل الإسرائيلي، وأن قضية فلسطين تعنينا في حزب الله كما تعني كل الشعب الفلسطيني، لأنها كانت وستبقى هي البوصلة

ورأى، أن ما حصل خلال تشييع الشهيد حمزة شاهين أمر مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن هناك جهات تعمل على بث الفتن بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، وتريد شراً بالمقاومة الفلسطينية، وتعمل على تخريب الأمن وضرب السلم الأهلي الفلسطيني واللبناني.

وأكد عز الدين أننا لسنا ضعفاء وإنما أقوياء جداً، والمستقبل حتما لنا وللمقاومة التي سيكون حليفها النصر كما كان في كل السنوات السابقة، ولذلك علينا أن نعمل بحكمة، وبإذن الله تعالى سنسمع عمّا قريب أخباراً من اليمن تسر محور المقاومة بأكمله.

روابط ذات صلة

لبنان.. 1100 إصابة جديدة بـكورونا و15 حالة وفاة

لبنان.. أسعار البنزين والغاز تواصل ارتفاعها ورفع سعر دولار الاستيراد هو السبب الرئيسي

الرئيس اللبناني يجدد الدعوة للحوار لكل مواطن يريد انقاذ لبنان من ازماته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحطات الكهروحرارية تبلغ مستوى 70 الف ميغاواط في ايران

رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية: إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع المقبل

مباحثات فيينا وعراقيل التوصل إلى إتفاق

خط عسكري ساخن يربط اليابان بالصين العام المقبل

ارتفاع قتلى أعاصير ولاية كنتاكي الأمريكية إلى 77 قتيلا

الدوري الإنجليزي الممتاز.. مانشستر يونايتد يفلت من فخ نيوكاسل