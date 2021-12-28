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مدير شركة ادارة شبكة الكهرباء الإيرانية: محطة بوشهر للطاقة النووية تطوي حاليا مرحلة الصيانة وستدخل مدار توليد الكهرباء بعد ثلاثة أيام

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

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