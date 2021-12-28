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"كاف" يكشف إجراءات وتفاصيل قرعة دورى أبطال أفريقيا

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إجراءات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

العالم -رياضة

ومن المقرر إقامة إجراءات القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، والتي ستبدأ في الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

وستتم إذاعتها عبر الصفحات الرسمية للاتحاد الأفريقى، بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كاف سيشارك بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي المصري، المسرح مع خالد نصار مدير CAF للمسابقات الذى يدير عملية سحب القرعة.

وفيما يلي إجراءات القرعة:

الوعاء 4: المريخ (السودان) ، جي دي ساجرادا إسبيرانسا (أنغولا) ، جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) ، أمازولو (جنوب إفريقيا) هم الفرق المصنفة في المستوى الرابع.

الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A4.

الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B4.

الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C4.

الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D4.

الوعاء 3: الهلال (السودان) ، شباب بلوزداد (الجزائر) ، بترو أتلتيكو (أنجولا) ووفاق سطيف (الجزائر) هم الفرق المصنفة في المستوى الثالث.

الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A3.

الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B3.

الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C3.

الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D3.

الوعاء 2: الزمالك (مصر) ، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) ، هورويا (غينيا) والنجم الساحلي (تونس) هم الفرق المصنفة في المستوى الثاني.

الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A2.

الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B2.

الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C2.

الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D2.

الوعاء 1: الأهلي (مصر) ، الترجي (تونس) ، الوداد (المغرب) والرجاء (المغرب) هي الفرق المصنفة في المستوى الأول.

الكرة الأولى المسحوبة تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A1.

الكرة الثانية المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B1.

الكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C1.

الكرة الرابعة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D1.

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