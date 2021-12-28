جلالي: قيمة صادرات المنتجات الزراعية الايرانية الى روسيا تبلغ مليار دولار

العالم - ايران

وقال جلالي في تصريح لمراسل وكالة "إرنا" اليوم الثلاثاء : في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 ، استوردت روسيا بضائع بقيمة 775 مليون دولار من إيران، وهو رقم قياسي جديد وصلنا اليه في السنوات الأخيرة.

واضاف : ان نسبة تصدير السلع الإيرانية إلى روسيا ارتفعت بنسبة 122 بالمائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري (2021)، موضحا: نتوقع ان يصل إجمالي واردات روسيا من إيران خلال عام 2021 إلى مستوى قياسي تبلغ قيمتها مليار دولار.

وقال ان المحاصيل الزراعية والصيفية والبستنة هي من اهم المنتجات التي تصدر الى روسيا.

يذكر ان الصادرات الإيرانية الرئيسية إلى روسيا هي المنتجات الزراعية، والتي تشمل على التوالي: الأحياء المائية ومنتجات الأحياء المائية وشرائح سمك التونة والجمبري ومنتجات الألبان والزهور والنباتات والخضروات الصيفية والفواكه والمكسرات.