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فيديوغرافيك.. عدوان صهيوني صاروخي حديد استهدف محيط مرفأ اللاذقية في سوريا

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.

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