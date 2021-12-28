كاميرا العالم تواكب انتصارات اليمنيين علی الحدود السعودية

نحو منطقة اليتمة الحدودية مع السعودية شرقي محافظة الجوف، والتي أعلنت القوات اليمنية تحريرها في عملية فجر الصحراء توجهت كاميرا العالم لمواكبة انتصارات الجيش واللجان الشعبية ورصد الأوضاع العامة وفرحة الأهالي بتحرير مناطقهم.

وقال محافظ محافظة الجوف اللواء فيصل بن حيدر لقناة العالم:"جئنا اليوم لتطبيع الوضع في المنطقة ونشكر كل من تعاون من أبناء هذه المنطقة ونبلغهم تحيات السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله ورئيس مجلس السياسي الاعلی الاخ مهدي المشاط وقد وجهوا الوزارات بالنزول الی هذه المناطق ونزل وكلاء الوزارات من أجل تشغيل الأماكن الحكومية".

وقال الشيخ مراد الشايف وهو أحد كبار مشايخ الجوف:"نحمد الله ونشكره علی تمكين المجاهدين من تحرير منطقة اليتمة في محافظة الجوف ونقول للعدوان بأننا ماضون لتحرير كل شبر من أرض الوطن كما وعد بذلك السيد القائد المجاهد عبدالملك بدرالدين الحوثي حفظه الله".

بالإضافة الى تحرير منطقة اليتمة الإستراتيجية فقد حررت القوات اليمنية معسكر السويقاء، أحد أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الجوف، وعدداً من المعسكراتِ والجبال الإستراتيجية وطريق البقع الدولي مع السعودية بمساحة إجمالية تقدر بالف ومائتي كيلومتر مربع.

ويصرُ أبناءُ منطقةِ اليتمة والمناطقِ الحدودية المجاورة لها على ممارسةِ حياتِهم الطبيعيةِ رغم استمرارِ القصف الجوي المكثفِ لطيران العدوان السعودي.

منطقة اليتمة الحدودية تعد أخر معاقل مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الجوف وبتحريرها تكون القوات اليمنية قد حررت المحافظة بشكل كامل ونقلت المعارك الی الداخل السعودي.