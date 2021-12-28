إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية

العالم-سوريا

وذكر هلال في تصريح نقلته سانا أن جهوداً كبيرة بذلتها فرق فوج الإطفاء والدفاع المدني مع تقديم المؤازرة لها من آليات مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس المدينة مشيراً إلى أن إخماد النيران رافقته أعمال إبعاد الحاويات عن مصادر النيران للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق.

وأوضح هلال أن الفرق ستبقى في الموقع لمراقبة المواقع المحترقة واستمرار أعمال التبريد لحين الانتهاء بشكل كامل من إخماد النيران.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالى الساعة 3.21 من فجر اليوم عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.