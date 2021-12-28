الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
١٠:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية

إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية التجاري جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليها وبدأت أعمال المراقبة والتبريد.

العالم-سوريا

وذكر هلال في تصريح نقلته سانا أن جهوداً كبيرة بذلتها فرق فوج الإطفاء والدفاع المدني مع تقديم المؤازرة لها من آليات مديريات الزراعة والخدمات الفنية والنظافة في مجلس المدينة مشيراً إلى أن إخماد النيران رافقته أعمال إبعاد الحاويات عن مصادر النيران للتخفيف من الأضرار وتمكين فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق.

وأوضح هلال أن الفرق ستبقى في الموقع لمراقبة المواقع المحترقة واستمرار أعمال التبريد لحين الانتهاء بشكل كامل من إخماد النيران.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ حوالى الساعة 3.21 من فجر اليوم عدواناً صاروخياً مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية ما أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة.

روابط ذات صلة

فيديوغرافيك.. عدوان صهيوني صاروخي حديد استهدف محيط مرفأ اللاذقية في سوريا

بالفيديو والصور.. عملية إخماد الحرائق التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية

بالفيديو...عدوان صهيوني صاروخي على محيط مرفأ اللاذقية في سوريا

شاهد... العدوان على اللاذقية يكتسح منصات التواصل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال لقائه الرئيس العراقي.. وزير دفاع لبنان يثمن موقف العراق في مساندة الشعب اللبناني

سوريا تكشف موعد الانتهاء من تأهيل خط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان

اللواء رشيد: العدو لن يكون قادراً على تحمل تكلفة مواجهة واسعة

ردا على تخرصات وزير الدولة البريطاني ؛ السفير الإيراني في لندن : لا نعادي أي دولة تربطنا معها علاقات دبلوماسية

وزير الخارجية:سيتم تقديم السفير إلايراني في اليمن قريبا

إخماد الحرائق الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية