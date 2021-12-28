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اندلاع حريق داخل قاعدة صقر العسكرية في الدورة جنوب بغداد

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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