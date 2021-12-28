الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
١١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة كويتية تكشف هوية المرشحين لتولي حقائب وزارية

صحيفة كويتية تكشف هوية المرشحين لتولي حقائب وزارية
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

واصلت صحف كويتية نشر تسريبات حول ملامح التشكيلة الحكومية المرتقبة، التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

العالم-الكويت

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، إحدى أكبر صحف البلاد، عن مصادر حكومية مطلعة قولها، إن رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، وبعد مشاورات طويلة، "استقر على أن يتولى حقيبة وزارة الداخلية الشيخ أحمد المنصور كخيار أول، أو الشيخ ثامر الجابر في حال اعتذار المنصور عن التكليف".

وعلمت الصحيفة من مصادرها أن وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، سيكون خارج التشكيل الوزاري الجديد، فيما سيحمل حقيبة الصحة في الحكومة الجديدة د. خالد السعيد.

كما أشارت إلى أن فهد الشريعان سيتولى حقيبة التجارة، فيما سيعين يوسف العبيد وزيراً للمالية، وجمال الجلاوي وزيراً للعدل.

وبشأن توزير أعضاء من مجلس الأمة، أوضحت المصادر أن النواب مبارك زيد العرو ومحمد عبيد الراجحي وحمد روح الدين وعيسى الكندري، سيحملون حقائب وزارية.

وذكرت أنه سيتم البت في أسماء التشكيل الحكومي الجديد، اليوم الثلاثاء، قبل رفعها للقيادة السياسية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، دعا إلى التعامل مع رئيس الوزراء المكلف بغض النظر عن اسمه وشخصه، مع مطالبته بتشكيل عالي المستوى، لافتاً إلى أن الأمور في البلاد تسير نحو الأفضل.

وأكد أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستكون فور تشكيل الحكومة، "فإذا شكلت هذا الأسبوع فستتم الدعوة يوم 4 يناير المقبل".

وتترقب الكويت تشكيل حكومة صباح الخالد الرابعة التي تم تكليفه بها الشهر الماضي، بعد أن تقدم باستقالة حكومته الثالثة قبيل صدور العفو الأميري، تمهيداً لإنهاء الخلاف السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة.

روابط ذات صلة

تقديم أسماء تشكيلة حكومية الكويت الجديدة للقيادة السياسية هذا الأسبوع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ماتفعله الامارات تجاه سلوكيات قذرة للسياح الصهاينة

شاهد بالفيديو.. باقري كني: سنناقش اليوم في فيينا، إلغاء الحظر عن ايران

وفد من المخابرات المصرية يتوجه بصورة عاجلة إلى تل ابيب

"كاف" يكشف إجراءات وتفاصيل قرعة دورى أبطال أفريقيا

السعودية تنفي خبر إرجاء إطلاق استراتيجية الرياض 2030 وتتخذ إجراء تأديبيا ضد مسؤول كبير

ارتفاع عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" في الهند إلى 653