صحيفة كويتية تكشف هوية المرشحين لتولي حقائب وزارية

العالم-الكويت

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، إحدى أكبر صحف البلاد، عن مصادر حكومية مطلعة قولها، إن رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد، وبعد مشاورات طويلة، "استقر على أن يتولى حقيبة وزارة الداخلية الشيخ أحمد المنصور كخيار أول، أو الشيخ ثامر الجابر في حال اعتذار المنصور عن التكليف".

وعلمت الصحيفة من مصادرها أن وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، سيكون خارج التشكيل الوزاري الجديد، فيما سيحمل حقيبة الصحة في الحكومة الجديدة د. خالد السعيد.

كما أشارت إلى أن فهد الشريعان سيتولى حقيبة التجارة، فيما سيعين يوسف العبيد وزيراً للمالية، وجمال الجلاوي وزيراً للعدل.

وبشأن توزير أعضاء من مجلس الأمة، أوضحت المصادر أن النواب مبارك زيد العرو ومحمد عبيد الراجحي وحمد روح الدين وعيسى الكندري، سيحملون حقائب وزارية.

وذكرت أنه سيتم البت في أسماء التشكيل الحكومي الجديد، اليوم الثلاثاء، قبل رفعها للقيادة السياسية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، دعا إلى التعامل مع رئيس الوزراء المكلف بغض النظر عن اسمه وشخصه، مع مطالبته بتشكيل عالي المستوى، لافتاً إلى أن الأمور في البلاد تسير نحو الأفضل.

وأكد أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستكون فور تشكيل الحكومة، "فإذا شكلت هذا الأسبوع فستتم الدعوة يوم 4 يناير المقبل".

وتترقب الكويت تشكيل حكومة صباح الخالد الرابعة التي تم تكليفه بها الشهر الماضي، بعد أن تقدم باستقالة حكومته الثالثة قبيل صدور العفو الأميري، تمهيداً لإنهاء الخلاف السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة.