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خلال لقائه الرئيس العراقي..

وزير دفاع لبنان يثمن موقف العراق في مساندة الشعب اللبناني

وزير دفاع لبنان يثمن موقف العراق في مساندة الشعب اللبناني
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون العسكري مع لبنان والتنسيق بمجال مكافحة الإرهاب.

العالم-العراق

وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن "الرئيس صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع اللبناني موريس سليم"، مبينة أن "الوزير نقل تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل الرئيس صالح، الوزير تحياته إلى الرئيس عون".

وأضافت أنه "تم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين"، لافتة الى أن "اللقاء أكّد أهمية العلاقات الثنائية العراقية اللبنانية، وضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، والتعاون في المجال العسكري عبر الاتفاقيات والتفاهمات المُبرمة في هذا الصدد، والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب".

من جانبه، ثمّن الوزير موريس سليم "موقف العراق المساند إلى الشعب اللبناني، والداعم لإرساء استقراره، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات"، مؤكداً "التزام لبنان بأمن واستقرار العراق وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة".

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