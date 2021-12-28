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أستراليا.. إصابات كورونا المرتفعة تعرقل خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد

أستراليا.. إصابات كورونا المرتفعة تعرقل خطة إعادة فتح اقتصاد البلاد
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

سجلت أستراليا ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في وقت يعرقل فيه تفشي متحور "أوميكرون" عملية إعادة فتح اقتصاد البلاد.

العالم - آسیا والباسفیک

ووفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز" بناء على أرقام رسمية، سجلت أستراليا 11264 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، لتتجاوز مرة أخرى ذروة سجلتها قبل يوم، بينما تواجه البلاد صعوبات في عملية إعادة الفتح المقررة، في ظل تفشي المتحور الجديد "أوميكرون".

وسجلت أستراليا خمس وفيات ناجمة عن كوفيد-19 ليتجاوز عدد الوفيات الإجمالي 2200 وفاة منذ بدء الجائحة.

ولم تحدد السلطات ما إذا كان أي من الوفيات الجديدة مرتبط بمتحور "أوميكرون".

وبدأ المتحور أوميكرون، الذي يصفه خبراء الصحة بأنه أسرع انتشارا لكنه أقل حدة من السلالات السابقة، في الانتشار بأستراليا في الوقت الذي كانت تشرع فيه في خطط لإعادة فتح الاقتصاد نهائيا، بعد إغلاق استمر بشكل متقطع على مدى عامين تقريبا.

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