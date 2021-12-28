باقري كني: سنناقش اليوم في فيينا، إلغاء الحظر عن ايران

العالم - ايران

إلغاء الحظر المفروض على الشعب الايراني هو محور نقاشات اليوم الثاني من جولة محادثات فيينا الثامنة التي انطلقت امس الاثنين بين ايران ومجموعة اربعة زائد واحد والمستمرة حتى الخميس.

جولة وصف بدايتها كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني بالمشجعة، معتبرا ان التوصل لاتفاق في وجيزة أمر ممكن كلما كان الطرف الآخر اكثر جدية لالغاء الحظر ولديه ارادة جادة لقبول آليات ايران بالتحقق والضمانات.

وقال علی باقري كني:"وفود الدول المشاركة شددوا على أهمية إعطاء الأولوية الى متابعة قضية إلغاء الحظر والتحقق منها واعطاء الضمانات. وعلى هذا الاساس تقرر مناقشة هذه القضايا ومن ضمنها مناقشة الحظر المالي والمصرفي".

باقري اكد ايضا استعداد الوفدِ الإيراني لمزيدٍ من التعامل الجاد والدفعِ بالمحادثات الى الأمام فيما اشار الى ادراج قضيتين اساسيتن في جدول الاعمال من قبل الطرفين، وهما التحقق من إلغاء الحظر واعطاء الضمانات.

وقال باقري كني:"إيران كانت قد اعلنت أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن الطرف الذي ينقض الاتفاق، أي الولايات المتحدة، يجب أن تلغي الحظر وعلى إيران التحقق من ذلك اولا، ثم ممارسة نشاطاتها النووية في اطار النووي. اساس مسالة التحقق تم القبول به من قبل الطرف الاخر الا ان النقاش جار بصورة جدية حول آليات تطبيقها".

وعقب انتهاء افتتاحية الجولة الثامنة اكد الاتحاد الاوروبي ان المفاوضات تسير على الطريق الصحيح وان لدى جميع الأطراف إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة.

وقال ممثل الاتحاد الاوروبي في مفاوضات فيينا انريكي مورا:"لإحياء الاتفاق النووي على اميركا رفع العقوبات وايران الالتزام بتعهداتها النووية. على الطرفين اتخاذ قرارات صعبة. يجب إنهاء المفاوضات للوصول إلى اتفاق في فترة زمنية معقولة في غضون أسابيع وليس أشهراً. إذا ما عملنا بجهد مكثف فيمكننا أن نصل إلى نتيجة إيجابية".

موسكو وبكين ابدتا ايضا تفاءلهما في التوصل لاتفاق. مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف وصف مباحثات الجولة الجارية بأنها عملية موجهة لتحقيق نتائج، فيما تحدّث مندوب الصين وانغ تشون، عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر القادم.