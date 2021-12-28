الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
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وزارة الخارجية في حكومة الانقاذ اليمنية: الرياض وأبو ظبي ومن والاهما لا يمكنهم فرض أي شروط احتلال ولو اجتمعت كل قوى الأرض المتواطئة معهم

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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