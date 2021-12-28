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العراق.. القبض على 6 إرهابيين بعملية نوعية في نينوى

العراق.. القبض على 6 إرهابيين بعملية نوعية في نينوى
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على ٦ إرهابيين من عائلة المقبور والي نينوى السابق في تنظيم "داعش" الارهابي الذي قاد الهجوم على نينوى عام ٢٠١٤.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، انه "في عملية نوعية جديدة تضاف لسجل نجاحات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبإشراف ومتابعة من قبل السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ومن خلال المتابعة ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكن رجال وكالة الاستخبارات من القاء القبض على ٦ مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب من أسرة الارهابي المقبور (ابو ليث الانصاري) طالب رضوان الحمدون الذي قاد الهجوم على نينوى وسقطت بيد الإرهابيين في ٩/٦/٢٠١٤ وبكمين محكم في منطقة ربيعة في محافظة نينوى اثناء دخولهم من الاراضي السورية الى الأراضي العراقية، احدهم هارب من سجن مديرية استخبارات نينوى".

واضاف البيان، انه "تم توقيفهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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