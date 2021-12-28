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الصحة الإيرانية: 40 وفاة و2128 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 40 وفاة و2128 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ایران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم ( الثلاثاء) الى 131 الفا و474 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفين و128 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و188 الفا و857 شخصا.

وأضافت أن ألفين و 751 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و30 الفا و 632 شخصا لغاية الآن.

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