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وزير الدفاع اللبناني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي

وزير الدفاع اللبناني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، خلال زيارته إلى العراق، نظيره العراقي جمعة عناد سعدون، وبحث معه إمكانيات التعاون بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين ، ووقعا مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين.

العالم_لبنان

وأكد سليم انه بحث مع سعدون "في الامور الوطنية والعسكرية والتي تعني بلدينا، ووقعنا على مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى توثيق التعاون في المجالات العسكرية، وفتح آفاق اوسع بين وزارتينا لما فيه خير العراق ولبنان".

وقدر سليم "عاليا ما تبذله دولة العراق الشقيق تجاه لبنان من دعم في المجالات كافة. فالعراق كان ولا يزال الشقيق الذي يسارع دوما الى مساندة لبنان وشعبه وخاصة في الملمات الجسام. الشكر للعراق حكومة وشعبا على كل هذه المحبة والدعم الاخوي. إن لبنان حكومة وشعبا يتمنى لهذا البلد العزيز كل الخير ودوام التقدم والاستقرار".

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