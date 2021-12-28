وزير الدفاع اللبناني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي

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وأكد سليم انه بحث مع سعدون "في الامور الوطنية والعسكرية والتي تعني بلدينا، ووقعنا على مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى توثيق التعاون في المجالات العسكرية، وفتح آفاق اوسع بين وزارتينا لما فيه خير العراق ولبنان".

وقدر سليم "عاليا ما تبذله دولة العراق الشقيق تجاه لبنان من دعم في المجالات كافة. فالعراق كان ولا يزال الشقيق الذي يسارع دوما الى مساندة لبنان وشعبه وخاصة في الملمات الجسام. الشكر للعراق حكومة وشعبا على كل هذه المحبة والدعم الاخوي. إن لبنان حكومة وشعبا يتمنى لهذا البلد العزيز كل الخير ودوام التقدم والاستقرار".