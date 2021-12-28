شاهد.. اعلان موعد اجراء الانتخابات في السودان

العالم – خاص بالعالم

وجه مجلس السيادة في السودان فى إجتماعه على الشروع فى الإجراءات العملية للإنتخابات المقبلة. وأوصى بالبدء في التوعية الإنتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية.لترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في إختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الإقتراع بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للإنتخابات والتى تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو الفين وثلاثة وعشرين.

فيما طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي، البحث عن رئيس وزراء جديد، لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية. ومن المتوقّع أن يقدم حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابةً لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية. بينما كشف مصدر بمجلس السيادة، عن عدم تسلم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، لأي استقالة من رئيس الوزراء. مشيرا إلى أن البرهان لم يتسلم رسمياً استقالة من حمدوك.

في غضون ذلك، أعلن ما يسمى بتنسيقيات لجان المقاومة، عن جداول مسيرات وفعاليات ثورية لشهر يناير، بعد المسيرات المليونية المُعلنة في الثلاثين من ديسمبر الجاري. وكشفت مصادر داخل لجان المقاومة عن اعتقالات عشوائية في صفوفها وعن تلقي أعضاء اللجان تهديدات بالجملة. ورجحت استمرار ان تتم الاعتقالات بطرق منظمة بعد إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الأمن مؤخرا. من جهته أعلن تجمع المهنيين السودانيين مواصلة جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية للنضال. مؤكدا على خروج الشعب السوداني الى الشوارع يوم الثلاثين من ديسمبر. وعزمه على اقتلاع سلطته وثروته، وبناء حكمه المدني الانتقالي الكامل وفق شرعية ثورية نافذة تحقق أهداف التغيير الجذري والتحول الديمقراطي، وتؤسس لسودان الحرية والسلام والعدالة.

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