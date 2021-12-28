اهالي حي الزهور يحتجون على ممارسات "قسد" القمعية

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن “أهالي حي الزهور في الحسكة خرجوا بمظاهرة احتجاجية ضد “قسد” وممارساتها الترهيبية بحقهم وإقدامها على ملاحقة الشبان لسوقهم إلى التجنيد القسري للقتال في صفوفها إضافة إلى سرقة المسلحين للمشتقات النفطية كالغاز والمازوت والمواد الغذائية الأساسية من أرز وسكر وقمح وبيعها لمنفعتهم الشخصية وحرمان الأهالي منها”.

وتقوم “قسد” ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الاحتلال الأمريكي بممارسات قمعية ترهيبية بحق سكان هذه المناطق عبر الخطف والتجنيد الإجباري للزج بالشباب في جبهات القتال في إطار مخططاتها الانفصالية.