بالصور.. مراسم تأبين الشهيد إيرلو بحضور وزير الخارجية وقائد فيلق القدس

العالم - إيران

وقال حجة الإسلام والمسلمين محسن قمي مسؤول العلاقات الدولية في مكتب قائد الثورة: أقدم التعازي في استشهاد هذا القائد العزيز واسرته الصبورة والمضحية والجهاز الدبلوماسي ووزير الخارجية، مضيفا: كان لا بد من اختيار سفير في اليمن البلد الصديق، يجسد المعايير والقيم، وكذلك كان الشهيد ايرلو، شخص لم يترك أنسه بالقرآن الكريم وصلاة الليل وتضرعاته وكان لا يعرف الكلل.

واضاف: الشهيد إيرلو كان يسعى لوحدة اليمن، قضى حياته في طريق القيم الإنسانية ومحاربة الإرهاب ومناصرة المظلومين، والتحق بقائده الشهيد الفريق قاسم سليماني.

كما تم في هذه المراسم قراءة رسالة أسرة إيرلو، جاء فيها : نشكر الله على الجهاد في سبيل الله، التحق السفير الشهيد بالرفيق الاعلى بعد سنوات من الجهاد، وخلال 42 عامًا قضاها في معقل الجهاد وأثناء اداء مهامه كسفير في اليمن ، لم يدخر جهداً في مواجهة نظام الاستكبار، واستطاع أن يكون سندا قويا للشعب اليمني، نعرب عن تقديرنا لمواساة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الخامنئي.

وفي هذه المراسم تم قراءة بيان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة استشهاد الشهيد ايرلو.