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الاحتلال يجرّف مساحات زراعية واسعة بالنقب المحتل

الاحتلال يجرّف مساحات زراعية واسعة بالنقب المحتل
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

واصلت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الثاني، عمليات تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل الزراعية بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948.

العالم -الاحتلال

وداهمت الجرافات منطقة "النقع" الواقعة شرقي "تل السبع" بالنقب المحتل، وجرفت أراضٍ زراعية، وأتلفت المحاصيل، تحت حماية قوات كبيرة من شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، باندلاع مواجهات في أعقاب عملية التجريف، بين شرطة الاحتلال والمواطنين، الذين تصدوا للانتهاكات بحق أراضيهم، وتمنعهم من الوصول اليها.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تقتحم المنطقة لليوم الثاني، وتشرع آلياتها بعمليات تجريف، تحت حماية الشرطة، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتحاول قمعهم باستخدام العنف.

وبيّنت أن عمليات التجريف مستمرة بحماية قوات معززة من الشرطة، والحديث يدور عن أراضٍ بمساحة 45 ألف دونم في منطقة النقع"" التي تضم ستة قرى مسلوبة الاعتراف يقطنها نحو 30 ألف نسمة.

وتواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل وتهجير المواطنين.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.

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