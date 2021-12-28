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الكرملين: طهران وموسكو تستعدان لاتصالات رفيعة المستوى

الكرملين: طهران وموسكو تستعدان لاتصالات رفيعة المستوى
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الكرملين إن طهران وموسكو تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين.

العالم - إيران

وقال المتحدث بأسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء إن موسكو وطهران تستعدان لأعلى مستوى من الاتصالات.

وشدد على أن اتصالات تجري على أعلى مستوى بين الإيرانيين والروس.

ولم يذكر بيسكوف مزيدًا من التفاصيل، لكن من المرجح أنه كان يشير إلى اجتماع القمة القادم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، والمقرر عقده في أوائل العام المقبل 2022.

وكان المتحدث باسم الحكومة الایرانیة، قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، سيزور العاصمة الروسية موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح علي بهادري جهرمي، أنه من المحتمل ان يزور الرئيس الإيراني أن يزور موسكو مطلع العام المقبل 2022، وأن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتهدف لتعزيز العلاقات مع دول العالم سيما دول الجوار.

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