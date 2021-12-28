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اللواء ابراهيم: سنبقى بجهوزية تامة لمنع العابثين بالسلم الأهلي

اللواء ابراهيم: سنبقى بجهوزية تامة لمنع العابثين بالسلم الأهلي
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أشار مدير الأمن العام اللبناني اللّواء ​عباس ابراهيم​، إلى أنّ "لثلاث سنوات خلت، والأعياد تحلّ على ​لبنان​ واللّبنانيّين حزينة، موصولة بشيء من اليأس العام. والأخطر أنّ وطننا، وطن الرّسالة والنّموذج في العيش المشترك، مطلوب إسقاطه خدمةً لتعميم نماذج الدّولة العنصريّة المحتلّة ل​فلسطين​، أو ضربًا لمفهوم التّعايش بين الحضارات والأديان، لأنّهم يريدون عالمًا يسوده صراع الحضارات، نقيض لبنان".

العالم _لبنان

ولفت، خلال لقائه على رأس وفد من ​المديرية العامة للأمن العام​، رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، إلى أنّ "كلّنا يدرك صعوبة الأوضاع وخطورتها، وعمق الأزمة الّتي تهدّد الكيان أكثر من أيّ يوم مضى، لذا، فإنّنا نحتاج الى خطوات غير تقليديّة واستثنائيّة من ضمن القانون و​الدستور​، لإنقاذ الوطن وإعادة بناء الدّولة الحديثة الّتي طالما ناديتم بها".

وتوجّه اللّواء ابراهيم إلى الرّئيس عون، قائلًا: "وَعَدْتَ أن تُكرّس ما تبقّى من ولايتك الرّئاسيّة لوضع الإصلاح على سكّته الصحيحة، وكلّ اللّبنانيّين الإصلاحيّين ينتظرون المبادرة، فهم يعرفون صدق نواياكم، وأنّ الأوان لم يفت بعد، ولا تزال الفرصة سانحة لمنح ​الشعب اللبناني​ بارقة أمل بغد أفضل، كي تعيد إليهم الثّقة ببلد تحوّل بفعل ​الفساد​، وغياب العدالة الاجتماعية والإدارة الرّشيدة، إلى قاتل للأحلام ومقبرة للطّموحات".

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