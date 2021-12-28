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مستوطنون يقتحمون أرضًا وقفية في حي الصوانة بالقدس

مستوطنون يقتحمون أرضًا وقفية في حي الصوانة بالقدس
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون، ظهر اليوم الثلاثاء، أرضًا وقفية في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة، محاولين إجراء أعمالٍ فيها.

العالم- الاحتلال

وأقام المستوطنون خلال اقتحامهم للأرض احتفالات استفزازية.

من جانبه قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: "تبلّغنا أن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أرضًا للأوقاف قرب المدرسة الإبراهيمية في حي الصوانة اليوم، ويحاولون إجراء أعمال حفر وبناء سلاسل فيها".

وأضاف الكسواني أن مجموعة من مسؤولي أوقاف القدس توجهوا فورًا للمكان، وتمكنوا من طرد المستوطنين من الأرض الوقفية.ء.

وأكد أن هذه الأرض "وقفية"، مشيرًا إلى أن ما تسمى بـ"سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال قد وضعت اليد عليها منذ سنوات عديدة، بدعوى تحويلها لحدائق.

وحذر مقدسيون من مخططات الاحتلال التي تستهدف المنطقة من خلال تهيئتها لاقتحامات المستوطنين ومن ثم السيطرة عليها.

ويحاول الاحتلال فرض تغييرات جذرية على معالم المدينة المقدسة، كسياسة احتلالية تواجه الفلسطينيين لتنفيذ مخططات الضم والتهويد.

وحي الصوانة هو الحي السكني الوحيد الذي يقع على المنحدر الغربي لجبل الزيتون.

وكانت ما تسمى بـ"لجنة الإشراف على البناء" الاستيطاني التابعة للاحتلال، قد كشفت أنه سيعلن عن مناقصات للشروع ببناء وحدات استيطانية ضمن الخطة ٢٣١٨٥.

ومن شأن المشروع الاستيطاني الجديد حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة بالكامل، وأن يطوّق المناطق "عناتا، الطور، حزما"، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق.

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