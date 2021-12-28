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قوات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان 

قوات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان 
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتركيب أعمدة لوضع بوابة الكترونية في شارع العين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

العالم- الاحتلال

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نفذت تركيب أعمدة لوضع بوابة الكترونية في شارع العين في سلوان، وسط انتشار مكثف لقوات وشرطة الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن عمالا من جمعية "العاد" الاستيطانية ومن "سلطة الطبيعة" شرعوا بتركيب أعمدة من أجل وضع بوابة الكترونية في شارع العين، بهدف التحكم بحركة أهالي المنطقة، وسط مناوشات اندلعت بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال.

يشار إلى أن بلدة سلون تشهد تصعيدًا "إسرائيلية" غير مسبوق، إذ نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم طالت عشرات المنازل والمحالات إلى جانب اعتقال المئات وإبعادهم عن المدينة.

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قوات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان 