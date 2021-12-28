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الجزائر توقّع إتفاقية بيئية مع الأمم المتحدة

الجزائر توقّع إتفاقية بيئية مع الأمم المتحدة
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

وقعت المديرية العامة للغابات في الجزائر ومنظومة الامم المتحدة بالجزائر، اتفاقية لتطهير الغابات وانجاز اشغال التحكم في السيول.

العالم - الجزائر

وحسبما نقلت صحيفة "الخبر" عن مديرة التعاون الدولي لدى المديرية العامة للغابات، السيدة بساح، فإن "المديرية العامة للغابات وقعت اتفاقية مع منظومة الامم المتحدة بالجزائر، من أجل تطهير الغابات وانجاز اشغال للتحكم في السيول، فضلا عن أعمال بيداغوجية لتحسيس المواطنين بحماية الغابات".

كما أكدت المتحدثة أن المديرية العامة للغابات تطور عديد مشاريع الشراكة مع منظمة الامم المتحدة بالجزائر في المجال البيئي، مشيرة الى دعم برنامج الأمم المتحدة من أجل اصلاح الانظمة البيئية الغابية في البلاد، سيما على أثر حرائق الغابات التي حدثت في جويلية الأخير.

من جانب اخر اشارت بساح الى مشروع اخر يتعلق بتثمين الموارد الغابية والذي سيتم اطلاقه قريبا مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) مؤكدة أنه يتعلق بإعادة تأهيل غابات الفلين والبلوط.

ويتعلق الامر، كما قالت، "بنوع يكتسي أهمية كبيرة للجزائر، بالنظر إلى أهميتها على المستوى البيئي وكذلك على الصعيد الاقتصادي".

كما اشارت في ذات السياق الى الشراكة بين مديرية الغابات ومنتدى الأمم المتحدة من اجل وضع خريطة لتمويلات المشاريع الغابية لمديرية الغابات.

وستسمح هذه الخريطة، حسب ذات المسؤولة، بتحديد أصحاب رؤوس الأموال الجزائريين والأجانب لتمويل الاستراتيجية الوطنية الغابية مع افق سنة 2035، وفق الصحيفة.

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