الضفة الغربية والقدس.. انتفاضة جديدة تلوح في الأفق

العالم- خاص بالعالم

فالمعركةُ مع الاستيطانِ معركةٌ مستمرة والفلسطينييون يدركون اَنّ ساعةَ الصفر فيها باتت قريبةً جدا، فيما يزداد القلقُ الإسرائيلي من تصاعُدِ عملياتِ المقاومة في الضفةِ الغربية والقدس، خصوصاً في أعقابِ عمليةِ حومش الأخيرة.

اما المقاومةُ فاِنّ عملَها بات اكبرَ خصوصا في ظلِ الانتهاكاتِ الاسرائيلية المستمرة.

اكد ضيف الحلقة من برنامج "البوصلة" الكاتب والمحلل السياسي رام الله عصمت منصور، ان هناك موجة متصاعدة من الجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال منصور: ان كل عوامل تفجير شرارة الانتفاضة متوفرة في فلسطين وقد تندلع في أي لحظة ضد الاحتلال، مشيراً الى ان ما يحدث في الضفة الغربية ينعكس مباشرة على حال المقاومة في غزة والعكس صحيح.

واوضح منصور، ان كل معارك المقاومة تثبت بأن الشعب الفلسطيني قادر على الانتصار على العدو الاسرائيلي.

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