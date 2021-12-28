حماس: لدينا قرار استراتيجي ثابت وإجماع حول العلاقة مع إيران

العالم - فلسطین

وقال جبارين في لقاء تلفزيوني أن "حماس لديها قرار استراتيجي موحد وثابت، وإجماع حول العلاقة مع إيران".

واضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" لقناة "الميادين"، إن "معركة سيف القدس كانت المعركة الفاصلة في تاريخ الصراع المتواصل منذ سبعة عقود"، مشيرا إلى أن إطلالة رئيس "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار بعد المعركة "رسمت الصورة الواضحة للنصر الاستراتيجي".

وتابع أن "عمليات أسر الجنود استراتيجية، وهناك أجهزة تعمل ليلا نهارا لإنجاز صفقة بطولية".

وفيما يتعلق بملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال جبارين "وجهنا رسائل بأننا لن نسمح أن تبقى معركة الأسيرات والأسرى داخل قلاع الأسر والأسوار الصهيونية".

وأشار إلى أن "الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت، لكنه لا يمكن أن يكسر إرادتنا والمقاومة كما أنجزت صفقة وفاء الأحرار ستحقق بإذن الله صفقة جديدة".

أما بخصوص الانتخابات الفلسطينية، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن الحركة "مستعدة لانتخابات، وإذا فازت فتح سنسلمها ولن نفعل ما فعلته بنا حين فزنا"، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006.

وتابع: "لدينا خارطة طريق، وجاهزون للعودة لأي مسار تصالحي على أسس وطنية، ودون شروط أميركية أو إسرائيلية".