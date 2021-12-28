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إيران ضمن أفضل المنتخبات العالمیة لكرة القدم في 2021

إيران ضمن أفضل المنتخبات العالمیة لكرة القدم في 2021
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

حجز منتخب ايران لكرة القدم، مقعدا ضمن أفضل المنتخبات العالمیة أداء في سنة 2021، بعد سجل خال من الهزائم.

العالم - إيران

وخاض منتخب ايران 11 مباراة في سنة 2021، فاز بـ 10 وتعادل بـ واحدة وحصد 31 نقطةـ بمتوسط 2.8 نقطة في كل مباراة.

وأمتلك منتخب ايران أفضل خط دفاع على مستوى العالم بعد تلقي شباكه 3 أهداف في 11 مباراة أي بمتوسط 0.27 هدف في كل مباراة.

وتتصدر إيران المجموعة الاولى بالتصفيات النهائية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بـ 16 نقطة متقدمة على كوريا الجنوبية 14 نقطة والامارات 6 نقاط ولبنان 5 نقاط والعراق 4 نقاط وسوريا 2 نقطة بالترتيب.

ويكفي منتخب ايران لتحقيق التأهل المبكر، الفوز في مباراته القادمة امام العراق في 27 يناير/ كانون الثاني 2022.

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