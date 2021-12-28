بالفيديو.. قصف صاروخي اسرائيلي على ميناء اللاذقية

العالم – سوريا

للمرة الثانية خلال شهر واحد ينفذ كيان الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على ميناء اللاذقية التجاري شمال غرب سوريا. وقال مصدر عسكري إنّ رشقاتٍ صاروخيةً اسرائيلية اُطلقتْ من عمقِ البحرِ المتوسط، مستهدفةً ساحةَ الحاويات في الميناء. وأضافَ أنّ العدوانَ الإسرائيلي أدى إلى اشتعالِ حرائقَ في المكان، وألحقَ أضراراً ماديةً كبيرة بمشفى الندى وبعضِ المباني التجارية. واوضح ان فرقُ الإطفاء سيطرت على النيران، وقامت بالعمل على تحديدِ حجمِ الخسائر. واشار المصدر الى ان الموادَ المستهدفة في الحاويات هي عبارةٌ عن زيوتٍ وقِطَعِ غيار للسيارات، اي مواد مدنية بحتة.

صور الحاويات التي استهدفها العدوان الاسرائيلي، تثبت انه لا وجود لاسلحة فيها كما تزعم تل ابيب في كل مرة تنفذ عدوانا فيها، ولا وجود لاي شيء عسكري ايضا. وبالتالي المزاعم العسكرية قد سقطت قبل ان يطلقها كيان الاحتلال.

مراقبون يؤكدون ان الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي اكثر منه عسكري، حيث تسعى تل ابيب الى تدمير البنية التحتية السورية، خصوصا التي عجزت ادواتها من الوصول اليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية. ويسعى كيان الاحتلال الى محاولة اخراج هذا المرفأ من معادلة المرافئ الحيوية المطلة على البحر الابيض المتوسط وبالتالي عجز البلاد في ادخال المرفأ بمرحلة اعادة الاعمار واستخدامها كمحطة اساسية لوصول البضائع من الخارج وتصديرها ايضا. حتى يبقى ميناء حيفا المحتل هو البوابة الوحيدة على البحر الابيض المتوسط بالاضافة الى الموانئ التركية.

رد الفعل السوري السريع على القصف المتمثل باسقاط عدد مهم من الصواريخ التي استهدفت المرفأ ثم باخماد الحرائق السريع وعملية اعادة ترميم ما تم تدميره بسرعة كبيرة، امور تؤكد ان دمشق على أهبة الاستعداد لاي مفاجئة يحاول كيان الاحتلال الاسرائيلي القيام بها على الساحة السورية. لكن مراقبون يشيرون الى ان دمشق ربما تكون في المرحلة القادم بتفعيل سياسة حقيقية للردع قائمة على القصف بالقصف، بالاضافة الى انها من الممكن ان تفعل منظومة الدفاع الجوي اس ثلاثمائة خصوصا في المناطق الحيوية.

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