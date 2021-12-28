بدون الكويت يغردون ألما من أوجاع معانات غربتهم

العالم - نبض السوشيال

لا يخفى ان دول مجلس التعاون الخليجي استضات أعدادا كبيرة من البدون لأجيال عديدة، وهم السكان الذين فشلوا في الحصول على المواطنة عندما كونت المنطقة دولا في القرن الـ20، لكن بعض الدول بدأت الآن بتصحيح هذا الوضع، يقدر عدد البدون الذين يعيشون في المنطقة بـ170 ألفًا إلى 350 ألفًا، ويقطن معظمهم في الكويت والسعودية، لكن البحرين والإمارات وقطر لديها أيضا عدد كبير من البدون.

يشار إلى أن الأرقام الدقيقة غير معروفة لأن معظم الحكومات الخليجية تصنف هؤلاء السكان عديمي الجنسية ضمن السكان المولودين في الخارج عند إجراء الاستقصاءات الديمجرافية، وقد رفضت دول المنطقة منح هؤلاء السكان المواطنة على مدى عقود من أجل الحفاظ على التوازنات القبلية أو الطائفية داخل حدودها، كما ظلت الحكومات المضيفة متشككة طويلاا في الولاءات الوطنية لدى البدون الذين يعيشون داخل حدودها.

وخلال حصار قطر 2017-2021 على سبيل المثال، كان ينظر إلى قبيلة "آل مرة" باعتبارها سبيلا محتملا للنفوذ السعودي في قطر حيث أن للقبيلة جذورا في كلا البلدين.

بعض الدول الخليجية ومنها الإمارات والسعودية وقطر تقدم حاليا ما يسمى بـ"التأشيرات الذهبية" الدائمة للسكان الذين يظهرون قيمتهم الاقتصادية لهذا البلد، سواء من خلال الاستثمارات وشراء العقارات، أو دفع رسوم كبيرة في حالة السعودية.

الكويت.. وإلى حد أقل السعودية، تتحركان بشكل أبطأ في تحرير تأشيراتهم الاقامة والمرور والسكن، ما يؤخر تجنيس العدد الكبير من السكان البدون لديهما مقارنة بالبدون الموجودين في قطر أو الإمارات. وبالرغم من برنامج التأشيرات الذهبية ومرسوم الجنسية الجديد لذوي "المواهب الاستثنائية" فإن السعودية لا تميل لتجنيس البدون بسرعة، حيث أن المملكة لا تزال تختبر حجم التأييد الشعبي للتغييرات الاجتماعية والثقافية السريعة لديها.

وقد يعترض المواطنون السعوديون العاديون (الذين يُجرّدون حاليًا من نظام الرعاية الاجتماعية السخي) على ضخ جديد لمواطنين جدد سوف ينافسونهم على الوظائف والخدمات الحكومية. وفي الوقت نفسه، تباطأت الكويت أكثر في تحرير قواعد التأشيرة والتجنيس، مع رغبة سكانها في تقليل عدد الأجانب الذين يعيشون في البلاد.

كما أن هناك مخاطر سياسية بالنسبة للنظام في الكويت، فإذا جنست العدد الكبير من البدون لديها -يقال إن معظمهم من الشيعة- سيتمكن هؤلاء حينها من التصويت في الانتخابات البرلمانية، ما قد يؤدي بالتالي إلى تغيير التوازن الحالي للسلطة، كما يقال.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات الكويتية التي غرد بها الموظنون الكويتيون وهم يعبرون عن مظلوميتهم رغم دفاعهم المستميت عن بلدهم الذي ولد غالبيتهم فيه ، حيث غرد حساب (صوت البدون) الذي كتب في بروفايله الشخصي عبار اعتراضية مفادها (‏‏‏‏إلى متى تستمر مأساة ‎‎‎‎#البدون) حيث غرد (صوت البدون) قائلا: مشكلة #البدون بدأت مع إنشاء أول حكومة عام ١٩٦٣ وقبل ذلك لم تكن هناك مشكلة اسمها بدون ، ولا تزال المشكلة قائمة رغم تغيير عشرات الحكومات !! #التشكيل_الوزاري

اما حساب الكويتية (دلال صقر الرشيدي) فقد اشارت الى التبعيض العنصري في الكويت والذي شبهته بالتفوق العرقي لدى "هيتلر" قائلة: "اللي عنده عقدة الهوية والأصل والفصل والقبيلة وابن بطنها واحنا أول وانتو ثاني .. ترى ما اختلف عن اللي قال بأفضلية العرق الآري .. وأباد الآخرين من بني البشر ! #الكويت #البدون #البدون_أولوية"..

الممثل والمطرب الكويتي (هاني الهزاع) وهو "بكالوريوس تمثيل واخراج مسرحي"، حسب تعريفه لنفسه في ملفه الشخصي في "تويتر"، فقد غرد قائلا: لا زلت في قاع البحر احاول والمحاولة صعبة جداً ولكنها ليست اصعب من الحياة في وطني ، وطني الذي احتضن العالم واستثناني من هذا الحضن ، وطني الذي لطالما كنت اتغنّى به والشعور كان كأنني اتغنّى بجدار لا شعور له يفرز لي كائنات تصفعني دائماً وتنبذني ! #البدون #انتحار_بدون_جسر_جابر

حساب (الجوووكر - ALJOKER) الكويتي غرد قائلا: من غير المعقول وضع جناسى وهميه على البدون ومؤشر لابد يكون هناك دليل كاثبات جنسيه او جواز سفر كل من لديه اثبات واحصاء ١٩٦٥ كويتى #الجهاز_المركزى #البدون

حساب الناشطة الكويتية (إيمان جوهر حيات) التي كتبت في بروفايلها الشخصي عبارة (تغريدتي تعبر عن وجهة نظري)، حيث غردت ايمان قائلة: خاش جوازه طمعان بمميزات جنسيتنا وغيره من الأوصاف المشينة التي يُقذف بها #البدون بلاحياء ولاضمير وفي المقابل يغضون النظر عن سراق المال العام والفاسدين الذين سمحت لهم جيناتهم بالحصول على كل المزايا المحروم منها #البدون وكذلك المواطن البسيط. هؤلاء المتعنصرون نقمة على المجتمع الوطن

حساب (الناشط/عبدالصمـد التمـيمـي) الذي عرف نفسه في ملفه الشخصي بانه (*معارض سياسي وطني *الناشط في حقوق الإنسان والحريات العامة *تحرير الأقصى والقدس وأرض فلسطين *حل قضية البدون) غرد قائلا: يا جماعة الخير .. ! يا شعب الكويت الأحرار اللي خايفين الله ! هل هذا الظلم يرضيكم ؟ هل أنتم راضين عن هذه الإنتهاكات الإنسانية بحق اخوانكم ابناء الكويت #البدون ؟ والله حرام .. والله ظلم والله سبحانه وتعالى حرّم الظلم على نفسه إن الله لبلمرصاد ! اللهم قد بلغت .. اللهم فاشهد !

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الشيخ الكويتي (مرتضى فرج) الذي وصف نفسه في ملفه الشخصي بانه (متعلم على سبيل النجاة الكويتي) حيث قال: هل ماتت الضمائر؟ شاب بدون ينتحر دون أنْ ينبس المسئولون ببنت شفة! بِتُّ أشعر بالغثيان من مجرد الإدانة. وأتعجب من صنفين من الناس: صنف يصمت صمت القبور على الدوام وكأنه من الأموات، وصنف يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا تعرض المسلمون لظلم في الخارج، ثم عندما يتعلق الأمر بالبدون يصمت!