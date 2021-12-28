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بالارقام.. الحكومة السورية تقر زيادة تعويض جرحى قوات الدفاع الشعبي

بالارقام.. الحكومة السورية تقر زيادة تعويض جرحى قوات الدفاع الشعبي
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الوزراء السوري على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي.

العالم - سوريا

وأقر المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم زيادة شهرية على التعويض تبلغ 20 ألف ليرة سورية حيث زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (70 إلى 79) بالمئة من 110 آلاف إلى 130 ألف ليرة وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 إلى 69) بالمئة من 80 ألفاً إلى 100 ألف.

كما أقرت اللجنة المشتركة لمشروع جريح الوطن زيادة قيمتها 20 ألفاً على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتصبح قيمة هذا التعويض 140 ألف ليرة شهرياً وستتم تغطية الزيادة لشريحة العجز الكلي من صندوق جريح الوطن.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في كانون الأول الجاري المرسوم رقم 30 منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة وقدرها 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.

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