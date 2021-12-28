شاهد: تفاؤل ايراني في مفاوضات فيينا مشروط بحسن النوايا

العالم – ايران

لطالما أعربت طهرانُ عن تفاؤلِها إزاءَ محادثاتِ إلغاءِ الحظر الجارية في العاصمةِ النمساوية فيينا وعملت على دعمِها وتعزيزِها لكنها شددت أيضاً على أنّ المحادثاتِ بحاجةٍ إلى إرادةٍ حقيقية ونوايا صادقةٍ تدفع بها نحوَ الأمام.

وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اكد أنّ محادثاتِ فيينا تجري في مسارٍ جيد، وأنّ التفاوضَ يتمُ على نصٍ واحدٍ مشترك مشيراً إلى أنّ الوفدَ الإيراني يركزُ على هذا النص، فيما يركزُ الطرفُ الآخرُ على القضايا التي تعترضُ عليها طهران.

اميرعبد اللهيان رأى امكانيةَ التوصلِ الى اتفاقٍ قريباً إذا توفرتْ حسنُ النوايا والجديةُ لدى الطرفِ الآخر.

كبيرُ المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني وصف الجولةَ الجديدة من المحادثاتِ بأنها مشجعةٌ معتبراً اَنّ التوصلَ لاتفاقٍ في فترةٍ وجيزة أمرٌ ممكن كلما كان الطرفُ الآخر اكثرَ جديةً لالغاءِ الحظر ولديه ارادةٌ جادة لقبولِ آلياتِ ايران بالتحققِ والضمانات.

باقري كني أشار إلى أنّ وفودَ الدولِ المشاركة شددوا على أهميةِ إعطاءِ الأولوية الى متابعةِ قضيةِ إلغاءِ الحظر والتحققِ منها واعطاءِ الضمانات. وعلى هذا الاساس تقرر مناقشةُ هذه القضايا ومن ضمنِها مناقشةُ الحظرِ المالي والمصرفي.

وكان الإتحادُ الأوروبي أكد اَنّ المفاوضاتِ تسير على الطريقِ الصحيح واَنّ لدى جميعِ الأطراف إرادةً واضحة للعملِ نحوَ نهايةٍ ناجحة فيما وصف مندوبُ روسيا ميخائيل أوليانوف مباحثاتِ الجولةِ الجارية بأنها عمليةٌ موجهة لتحقيقِ نتائج، كما تحدّث مندوبُ الصين وانغ تشون، عن احتمالِ التوصلِ إلى اتفاقٍ قبلَ نهايةِ الشهرِ القادم.

هذا وقد أعلنت إيرانُ بكلِ وضوحٍ عن مطالبِها في محادثاتِ فيينا.. فهي تشدد أولاً على ضرورةِ أنْ تعترفَ الولاياتُ المتحدة بخطئِها بالإنسحابِ من الإتفاقِ النووي.. وإن عليها ثانياً رفعَ جميعِ أنواعِ الحظرِ المفروض على إيران فوراً.. كما أنّ على البيتِ الأبيض ثالثًا تقديمَ الضماناتِ اللازمةِ بعدمِ إنسحابٍ أحاديٍ لأيّ إدارةٍ أمريكيةٍ قادمةٍ من الاتفاقِ النووي.

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