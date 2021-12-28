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مسؤول بقطاع التعدين السوداني: 31 شخصا علي الأقل لقوا حتفهم في انهيار منجم أهلي للذهب بغرب البلاد

الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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