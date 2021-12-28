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الترويكا الأوروبية: لا نحدد مواعيد نهائية مصطنعة لمحادثات فيينا

الترويكا الأوروبية: لا نحدد مواعيد نهائية مصطنعة لمحادثات فيينا
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أصدر ممثلو الدول الأوروبية الثلاث المشاركين في مفاوضات فيينا بيانا جديدا بشأن محادثات رفع الحظر في فيينا.

العالم - إيران

وقال ممثلو الدول الأوروبية الثلاث في محادثات رفع الحظر في فيينا في بيان أنهم لم يحددوا مواعيد نهائية مصطنعة لهذه المحادثات.

وقال ممثلو الترويكا الأوروبية على الرغم من المزاعم بأنهم لم يحددوا "موعدا مصطنعا" لمحادثات رفع الحظر في فيينا : إن أمامهم "أسابيع قليلة" ، وليس "بضعة أشهر" ، للتوصل إلى اتفاق .

وقال المفاوضون الأوروبيون اليوم الثلاثاء أنه تم إحراز بعض التقدم الفني في الجولة الأحدث من المحادثات فيما يتعلق بالطلبات الإيرانية.

ويواصل الخبراء الايرانيون والاطراف الاخرى المشاورات لتحديد المؤشرات والمعايير التي يمكنها من خلالها تقليص احتمال تكرار انسحاب امريكا من الاتفاق النووي الى ادنى حدّ، وعدم السماح لها بفرض حظر جديد يتعارض وهذه التوافقات.

يضاف الى ذلك، الحديث حول القضايا المتعلقة بالحظر المالي والمصرفي المفروض على ايران؛ وبحسب المعلومات فإن الوفود المتفاوضة سيناقشون هذه الامور في غضون اليومين القادمين.

وبذلك، يرى المتابعون ان الاطراف الاخرى ادركت مدى اهمية الغاء الحظر بالنسبة للطرف الايراني؛ الامر الذي اكد عليه نائب وزير الخارجية، كبير المفاوضين الايرانيين "علي باقري" كني"؛ من ان "رمز نجاح المفاوضات يكمن في الاتفاق على الغاء الحظر بنحو مؤثر وان تحقيق التقدم في ذلك يسهل الطريق نحو التوصل الى اتفاق في المستقبل".

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