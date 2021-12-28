شاهد.. عودة تفعيل مركز الميادين للتسوية الشاملة بدير الزور

العالم - سوریا

والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

تفعيل مركز التسوية في الميادين الواقعة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، جاء عقب المطالبات الشعبية الملحة من الأهالي نظراً للاعداد الكبيرة الراغبة بالانضمام للمصالحة مع الدولة، وذلك بهدف توطيد الاستقرار وعودتهم الى حياتهم بشكل طبيعي كما السابق.

الناس في تلك المنطقة عانوا في وقت سابق ، الكثير من ممارسات جماعة "قسد" والقوات الامريكي التعسفية بحقهم ومن قبلهم جماعة "داعش" الارهابية .

عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور انطلقت في 14 من الشهر السابق ، واستمرت في المدينة مدة 10 أيام، تم خلالها تسوية أوضاع مايزيد عن 6 آلاف شخص، ومن ثم انتقلت إلى مدينة الميادين لتشمل كافة ارجاء الريف الشرقي وصولاً الى البوكمال الحدودية مع العراق ليصل عدد المنضمين الى هذه التسوية مايقارب خمسة وعشرون الف شخص بشكل كلي وذلك بعد مضي واحد واربعين يوماً على بدايتها في المحافظة .

تتواصل عملية التسوية في الميادين بريف ديرالزور الشرقي مع إعادة تفعيل مركز التسوية الشاملة الخاص بأبناء المحافظة من جديد وذلك تلبية للمطالبات الشعبية الملحة من الأهالي نظراً للإعداد الكبيرة الراغبة بالانضمام للمصالحة مع الدولة السورية.

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